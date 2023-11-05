Зеленский обвинил Россию в спонсировании ХАМАС

Украинский лидер подчеркнул, что война Израиля и ХАМАС вынуждает США помогать финансированием и ресурсами в двух конфликтах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация является не только государством-агрессором в Украине, но играет свою роль в войне на Ближнем Востоке, спонсируя ХАМАС.

Об этом он сказал в интервью NBC News.

По его словам, "весь мир должен сделать все возможное, чтобы остановить эту войну" на Ближнем Востоке.

Президент Зеленский подчеркнул, что война Израиля и ХАМАС вынуждает США помогать финансированием и ресурсами в двух конфликтах. Поэтому он пытается согласовать борьбу Украины против России с борьбой Израиля против боевиков палестинской группировки.

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Президент Зеленский заявил, что "готов хоть сегодня поехать в Израиль", хотя неоднократные попытки украинского лидера посетить страну зашли в тупик.

"Трудно сказать [удастся ли совершить поездку], потому что я президент страны, которая находится в состоянии войны, и вы знаете, что на нашем поле боя очень горячо", — сказал он, добавив, что любой возможный визит будет зависеть от того, "что происходит на поле боя" в Украине и возможно ли вернуть на родину граждан Украины, находящихся в Израиле, поскольку коммерческие рейсы сейчас не отправляются из страны.

В NBC News сообщили, что обратились в Кремль и представители ХАМАС за комментарием по поводу заявления Зеленского, но пока не получили ответа.

Напомним, 26 октября в Москву с официальным визитом прибыла делегация террористической организации ХАМАС. Министерство иностранных дел Израиля на этот счет опубликовало резкое заявление в адрес Кремля.

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