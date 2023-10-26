Визит ХАМАСа в Москву: глава делегации оказался разыскиваемым террористом

С визитом в российской столице находится и заместитель главы МИД Ирана.

В Москву с официальным визитом 26 октября прибыла делегация террористической организации ХАМАС, возглавляемая членом политбюро организации Абу Марзуком.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

В МИД России уже отчитались, что с Абу Марзуком в Москве "обсуждалось освобождение заложников, вопросы эвакуации россиян и иностранных граждан из Сектора Газа".

Заметим, что в этот момент боевики ХАМАСа как раз наносят массированный ракетный удар по центральным городам Израиля.

Удары по Израилю со стороны ХАМАСа вечером 26 октября

Израильский военный журналист Сергей Ауслендер подчеркнул, что Абу Марзук – "человек, который является признанным и разыскиваемым террористом".

"Марзук отвечал за финансирование ХАМАСа. Заочно осужден в Штатах, сейчас живет, как и многие другие члены руководства террористов, в Катаре, хорошо живет, кстати", – добавил журналист.

Он также напомнил, что среди жертв боевиков ХАМАСа во время нападения на Израиль были и 23 гражданина России.

В МИД России также сообщили, что с визитом в Москве находится и заместитель главы МИД Ирана Али Багери Кани. Он встречается с заместителем российского министра иностранных дел Михаилом Галузиным.

Напомним, ранее глава политбюро ХАМАСа Исмаил Хания поблагодарил Россию и Китай за поддержку на Совбезе ООН, где рассматривалась резолюция по конфликту с Израилем.

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