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Визит ХАМАСа в Москву: глава делегации оказался разыскиваемым террористом

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Визит ХАМАСа в Москву: глава делегации оказался разыскиваемым террористом

Член политбюро ХАМАСа Абу Марзук / Фото: российские средства массовой пропаганды

С визитом в российской столице находится и заместитель главы МИД Ирана.

В Москву с официальным визитом 26 октября прибыла делегация террористической организации ХАМАС, возглавляемая членом политбюро организации Абу Марзуком.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

В МИД России уже отчитались, что с Абу Марзуком в Москве "обсуждалось освобождение заложников, вопросы эвакуации россиян и иностранных граждан из Сектора Газа".

Заметим, что в этот момент боевики ХАМАСа как раз наносят массированный ракетный удар по центральным городам Израиля.

Удары по Израилю со стороны ХАМАСа вечером 26 октября / ©
Удары по Израилю со стороны ХАМАСа вечером 26 октября

Израильский военный журналист Сергей Ауслендер подчеркнул, что Абу Марзук – "человек, который является признанным и разыскиваемым террористом".

"Марзук отвечал за финансирование ХАМАСа. Заочно осужден в Штатах, сейчас живет, как и многие другие члены руководства террористов, в Катаре, хорошо живет, кстати", – добавил журналист.

Он также напомнил, что среди жертв боевиков ХАМАСа во время нападения на Израиль были и 23 гражданина России.

В МИД России также сообщили, что с визитом в Москве находится и заместитель главы МИД Ирана Али Багери Кани. Он встречается с заместителем российского министра иностранных дел Михаилом Галузиным.

Напомним, ранее глава политбюро ХАМАСа Исмаил Хания поблагодарил Россию и Китай за поддержку на Совбезе ООН, где рассматривалась резолюция по конфликту с Израилем.

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Дата публикации
Просмотры
3827
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