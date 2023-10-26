Визит ХАМАСа в Москву: глава делегации оказался разыскиваемым террористом

С визитом в российской столице находится и заместитель главы МИД Ирана.
В Москву с официальным визитом 26 октября прибыла делегация террористической организации ХАМАС, возглавляемая членом политбюро организации Абу Марзуком.
Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.
В МИД России уже отчитались, что с Абу Марзуком в Москве "обсуждалось освобождение заложников, вопросы эвакуации россиян и иностранных граждан из Сектора Газа".
Заметим, что в этот момент боевики ХАМАСа как раз наносят массированный ракетный удар по центральным городам Израиля.
Израильский военный журналист Сергей Ауслендер подчеркнул, что Абу Марзук – "человек, который является признанным и разыскиваемым террористом".
"Марзук отвечал за финансирование ХАМАСа. Заочно осужден в Штатах, сейчас живет, как и многие другие члены руководства террористов, в Катаре, хорошо живет, кстати", – добавил журналист.
Он также напомнил, что среди жертв боевиков ХАМАСа во время нападения на Израиль были и 23 гражданина России.
В МИД России также сообщили, что с визитом в Москве находится и заместитель главы МИД Ирана Али Багери Кани. Он встречается с заместителем российского министра иностранных дел Михаилом Галузиным.
Напомним, ранее глава политбюро ХАМАСа Исмаил Хания поблагодарил Россию и Китай за поддержку на Совбезе ООН, где рассматривалась резолюция по конфликту с Израилем.
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