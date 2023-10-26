Візит ХАМАСу до Москви: голова делегації виявився розшукуваним терористом

З візитом у російській столиці перебуває і заступник голови МЗС Ірану.

До Москви з офіційним візитом 26 жовтня прибула делегація терористичної організації ХАМАС, яку очолює член політбюро організації Абу Марзук.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

В МЗС Росії вже відзвітували, що з Абу Марзуком у Москві "обговорювалося звільнення заручників, питання евакуації росіян та іноземних громадян із Сектора Гази".

Зауважимо, що в цей момент бойовики ХАМАСу саме завдають масованого ракетного удару по центральних містах Ізраїлю.

Удари по Ізраїлю з боку ХАМАСу ввечері 26 жовтня

Ізраїльський військовий журналіст Сергій Ауслендер наголосив, що Абу Марзук – "людина, яка є визнаним і розшукуваним терористом".

"Марзук відповідав за фінансування ХАМАСу. Заочно засуджений у Штатах, зараз живе, як і багато інших членів керівництва терористів, у Катарі, добре живе, до речі", – додав журналіст.

Він також нагадав, що серед жертв бойовиків ХАМАСу під час нападу на Ізраїль були і 23 громадян Росії.

В МЗС Росії також повідомили, що з візитом у Москві перебуває і заступник очільника МЗС Ірану Алі Багері Кані. Він зустрічається із заступником російського міністра закордонних справ Михайлом Галузіним.

Нагадаємо, раніше голова політбюро ХАМАСу Ісмаїл Ханія подякував Росії та Китаю за підтримку на Радбезі ООН, де розглядалася резолюція щодо конфлікту з Ізраїлем.

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