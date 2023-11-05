Зеленський звинуватив Росію в спонсоруванні ХАМАС

Український лідер наголосив, що війна Ізраїлю та ХАМАС змушує США допомагати фінансуванням та ресурсами у двох конфліктах.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація є не тільки державою-агресоркою в Україні, але й відіграє свою роль у війні на Близькому Сході, спонсоруючи ХАМАС.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News.

За його словами, “весь світ повинен зробити все можливе, щоб зупинити цю війну” на Близькому Сході.

Президент Зеленський наголосив, що війна Ізраїлю та ХАМАС змушує США допомагати фінансуванням та ресурсами у двох конфліктах. Саме тому він намагається узгодити боротьбу України проти Росії з боротьбою Ізраїлю проти бойовиків палестинського угруповання.

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Президент Зеленський заявив, що “готовий хоч сьогодні поїхати до Ізраїлю”, хоча неодноразові спроби українського лідера відвідати країну зайшли в глухий кут.

“Важко сказати [чи вдасться здійснити поїздку], тому що я президент країни, яка перебуває у стані війни, і ви знаєте, що на нашому полі бою дуже гаряче”, — сказав він, додавши, що будь-який можливий візит залежатиме від того, “що відбувається на полі бою” в Україні і чи можливо повернути на батьківщину громадян України, які перебувають в Ізраїлі, оскільки комерційні рейси зараз не відправляються з країни.

У NBC News повідомили, що звернулися до Кремля та представників ХАМАС за коментарем з приводу заяви Зеленського, але наразі не отримали відповідь.

Нагадаємо, 26 жовтня до Москви з офіційним візитом прибула делегація терористичної організації ХАМАС. Міністерство закордонних справ Ізраїлю з цього приводу опублікувало різку заяву на адресу Кремля.

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