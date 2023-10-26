Візит ХАМАСу до Москви: Ізраїль різко відреагував

Міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило Росію після запрошення делегації ХАМАСу до Москви.

Про це йдеться у заяві МЗС Ізраїлю.

"ХАМАС є терористичною організацією, гіршою за ІДІЛ. Руки високопосадовців ХАМАСу вкриті кров’ю понад 1400 ізраїльтян, які були вбиті, страчені та спалені, і вони відповідальні за викрадення понад 220 ізраїльтян – немовлят, дітей, жінок і людей похилого віку. Ізраїль розглядає запрошення вищих посадових осіб ХАМАСу до Москви як непристойний крок, який підтримує тероризм і узаконює звірства терористів ХАМАСу", – йдеться у заяві.

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МЗС Ізраїлю закликає російський уряд негайно вислати терористів ХАМАСу.

Нагадаємо, до Москви з офіційним візитом 26 жовтня прибула делегація терористичної організації ХАМАС, яку очолює член політбюро організації Абу Марзук. Ізраїльський військовий журналіст Сергій Ауслендер наголосив, що Абу Марзук – "людина, яка є визнаним і розшукуваним терористом".

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