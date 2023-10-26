Визит ХАМАСа в Москву: Израиль резко отреагировал

Министерство иностранных дел Израиля осудило Россию после приглашения делегации ХАМАСа в Москву.

Об этом говорится в заявлении МИД Израиля.

"ХАМАС является террористической организацией хуже ИГИЛа. Руки чиновников ХАМАСа покрыты кровью более 1400 израильтян, которые были убиты, казнены и сожжены, и они ответственны за похищение свыше 220 израильтян – младенцев, детей, женщин и пожилых людей. Израиль рассматривает приглашение высших должностных лиц ХАМАСа в Москву как непристойный шаг, который поддерживает терроризм и узаконивает зверства террористов ХАМАСа", – говорится в заявлении.

Также читайте Боевики ХАМАС поблагодарили Россию и Китай за помощь

МИД Израиля призывает российское правительство немедленно выслать террористов ХАМАСа.

Напомним, в Москву с официальным визитом 26 октября прибыла делегация террористической организации ХАМАС, которую возглавляет член политбюро организации Абу Марзук. Израильский военный журналист Сергей Ауслендер подчеркнул, что Абу Марзук – "человек, который является признанным и разыскиваемым террористом".

Читайте также: