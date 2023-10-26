Умер известный военный руководитель Украины

Коллеги и сослуживцы вспоминают его как настоящего воина, профессионала, компетентного и человечного командира.

Умер командующий Воздушными силами ВСУ в 2010-2012 годах генерал-полковник Сергей Онищенко.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

"25 октября 2023 года ушел из жизни известный украинский военный руководитель — командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины в 2010-2012 годах генерал-полковник Онищенко Сергей Иванович", — указано в заявлении.

Биография Сергея Онищенко

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В ВС отметили, что Онищенко прошел путь от летчика истребительного авиационного полка (1975-1978 гг.) до командующего Воздушными силами ВСУ (2010-2012 гг.).

Он родился 23 февраля 1954 года в Чугуеве в Харьковской области в военной семье. Отец Сергея Ивановича тоже был летчиком, так что пример было с кого брать.

Образование Онищенко получил в Харьковском высшем военном авиационном училище летчиков, окончил также Военно-воздушную академию, Академию ВСУ.

В годы службы сменил немало гарнизонов и должностей. Начал Онищенко с должности старшего летчика. Позже стал командиром эскадрильи, затем – заместителем командира и командира истребительного авиационного полка, заместителем командира авиационной дивизии.

В 1992 году Онищенко назначили на должность заместителя начальника боевой подготовки управления Военно-Воздушных сил Украины. В 1997 году он занял должность командира истребительной авиационной дивизии, а в 1998 – командира 14-го авиационного корпуса.

В 2004 году Сергей Иванович стал первым заместителем командующего Воздушными силами, а в период 2010-2012 годов занимал должность командующего ВС.

Генерал-полковник награжден многими государственными наградами, медалями и отличиями.

"Несмотря на чрезвычайно сложные жизненные и служебные испытания, он оставался мужественным, настоящим, настроенным на добро! Коллеги и сослуживцы вспоминают его как настоящего воина, профессионала, компетентного и человечного командира. Искренние соболезнования родным и близким…" – говорится в сообщении ВС.

К слову, ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что СБУ едва не ликвидировала находившегося на фронте начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

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