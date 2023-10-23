СБУ ледь не знищила начальника Генштабу РФ Герасимова — WP

Служба безпеки України ледь не ліквідувала начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова, який у той час перебував на фронті.

Про це повідомляє The Washington Post.

За інформацією джерел видання, українські спецслужби отримали розвіддані про важливі російські об'єкти. Це дало змогу завдати ударів, унаслідок яких було вбито кілька російських командирів.

Як заявили співрозмовники видання, під час однієї з таких атак СБУ ледь не ліквідували Герасимова, який у той час перебував на одному з об'єктів.

У матеріалі також ідеться, що можливості СБУ зросли завдяки допомозі ЦРУ, яке, починаючи з 2015 року, витратило десятки мільйонів доларів на перетворення українських спецслужб радянського зразка на потужних союзників у боротьбі проти РФ.

Нагадаємо, Сили оборони України у неділю, 22 жовтня, ліквідували російського командира штурмового батальйону, підполковника Михайла Федосєєва.

Читайте також: