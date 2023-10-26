Помер відомий військовий керівник України

Колеги та співслужбовці згадують його як справжнього воїна, професіонала, компетентного та людяного командира.

Помер командувач Повітряних сил ЗСУ 2010-2012 років генерал-полковник Сергій Онищенко.

Про це повідомили в командуванні Повітряних сил.

"25 жовтня 2023 року пішов із життя відомий український військовий керівник – командувач Повітряних Сил Збройних Сил України у 2010-2012 роках генерал-полковник Онищенко Сергій Іванович", – вказано в заяві.

Біографія Сергія Онищенка

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В ПС зазначили, що Онищенко пройшов шлях від льотчика винищувального авіаційного полку (1975-1978 рр) до командувача Повітряних сил ЗСУ (2010-2012 рр).

Він народився 23 лютого 1954 року в Чугуєві на Харківщині у військовій родині. Батько Сергія Івановича теж був льотчиком, тож приклад було з кого брати.

Освіту Онищенко здобув у Харківському вищому військовому авіаційному училищі льотчиків, закінчив також Військово-повітряну академію, Академію ЗСУ.

Протягом років служби змінив чимало гарнізонів та посад. Почав Онищенко з посади старшого льотчика. Пізніше став командиром ескадрильї, згодом – заступником командира та командира винищувального авіаційного полку, заступником командира авіаційної дивізії.

1992 року Онищенка призначили на посаду заступника начальника бойової підготовки управління Військово-Повітряних сил України. 1997 року він обійняв посаду командира винищувальної авіаційної дивізії, а 1998-го – командира 14-го авіаційного корпусу.

2004 року Сергій Іванович став першим заступником командувача Повітряних сил, а в період 2010-2012 років обіймав посаду командувача ПС.

Генерал-полковник відзначений багатьма державними нагородами, медалями та відзнаками.

"Попри надзвичайно складні життєві та службові випробування він залишався мужнім, справжнім, налаштованим на добро! Колеги та співслужбовці згадують його як справжнього воїна, професіонала, компетентного та людяного командира. Щирі співчуття рідним та близьким…" – йдеться в повідомленні ПС.

До слова, раніше The Washington Post із посиланням на джерела повідомило, що СБУ ледь не ліквідувала начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, який перебував на фронті.

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