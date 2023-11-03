У ГУР розкрили, яка роль РФ в нападі ХАМАСу на Ізраїль

Країна-агресорка РФ активно використовує терористичні атаки на Ізраїль як складову війни проти України. Зокрема, російська пропаганда і офіційні особи відверто раділи тому, що відбувається в Ізраїлі.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Він зазначив, що офіційні контакти Росії із ХАМАСом вже ні для кого не секрет.

"Це відбувається публічно. Те, що російська пропаганда і офіційні особи відверто раділи тому, що відбувається в Ізраїлі - це також факти", - розповів він.

РФ продовжить атакувати інфраструктуру України

Крім того, за словами Юсова, немає підстав вважати, що РФ змінила тактику щодо обстрілів України

"Були абсолютно безумні, місцями тупі інформаційно-психологічні операції проти України, які на цьому тлі намагалась проводити Росія. Вони провалились і засвідчили, що Москва була в процесі до факту останніх нападів. Тобто є підтверджена інформація про передання Росією окремих зразків трофейних озброєнь, насамперед стрілецької зброї бойовикам ХАМАСу з тим, щоби пізніше звинуватити Україну у нібито продажі і постачання західного озброєння", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме ці трофейні зразки були передані різними каналами ще до атаки ХАМАСу на Ізраїль.

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Юсов додає, що у ГУР є інформація і про те, що "вагнерівці" могли готувати бойовиків ХАМАСу перед вторгненням.

"Так, така інформація є і не лише щодо "вагнерівців", а й щодо інших російських ПВК. "Вагнерівці" використовувалися як канали зв'язку, як канали для передачі інформації, для тренувань з передачі досвіду російсько-української війни. І те, як застосовуються, зокрема, безпілотники проти ізраїльської бронетехніки - це яскраве цьому підтвердження", - розповів Юсов.

Напад ХАМАСу на Ізраїль: що відомо

Ізраїльські військові перебувають у місті Газа та оточують його з кількох напрямків.

Ізраїльський ЦАХАЛ збив ракету "земля-повітря", яка була запущена з території Лівану по танку ЦАХАЛу в п'ятницю 3 листопада 2023 року вранці.

Держсекретар Ентоні Дж. Блінкен закликатиме уряд Ізраїлю погодитися на серію короткочасних припинень військових операцій у Газі.

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