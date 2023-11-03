Нічна атака дронами по Україні: Зеленський повідомив деталі та пообіцяв потужну відповідь

Президент попередив, що з наближенням зими росіяни намагатимуться завдавати більше шкоди.

На нічну атаку дронами-камікадзе по Україні 3 листопада відреагував президент Володимир Зеленський, який повідомив про результативну роботу ППО на території десяти областей.

Про це свідчить допис глави держави в Мережі.

Зеленський повідомив, що цієї ночі на Україну летіли було близько 40 "Шахедів". Більше половини ворожих цілей було збито.

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"Наша авіація, зенітники, мобільні вогневі групи – дякую вам, воїни, за кожне збиття! Захисники неба працювали результативно на території десяти областей – Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Львівської", – йдеться в заяві президента.

Він подякував усім за уважність, але повідомив, що були і влучання. За попередніми даними, минулося без жертв. Наслідки атак ліквідовуються.

"Харків… Львівщина, Франківщина. Посилюємо ППО. Посилюємо мобільні вогневі групи. Усвідомлюємо, що з наближенням зими російські терористи будуть намагатись завдавати більше шкоди. Будемо відповідати ворогу. Потужно!" – запевнив Зеленський.

Зеленський показав відео після атаки дронами по Україні

Зеленський показав відео з наслідками атаки "Шахедами" по Україні

Що відомо про нічну атаку безпілотниками

У ніч проти 3 листопада російські війська запустили по Україні 38 дронів Shahed-136/131 та одну керовану авіаційну ракету Х-5. Силам ППО вдалося збити 24 безпілотники, однак є "прильоти" та шкода від падіння уламків.

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