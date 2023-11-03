РФ здійснила масовану атаку на Харків: що відомо про влучання

Вночі проти 3 листопада російська армія здійснила масовану атаку по Харкову та передмістю. Щонайменше 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

За попередніми даними, постраждалих немає. Втім, у трьох місцевих мешканців лікарі діагностували гостру реакцію на стрес.

Внаслідок влучання безпілотників горіли гаражі, палали автівки. Пошкоджені господарчі споруди. Крім того, "приліт" безпілотників стався у будівлю навчального закладу. Зруйновано другий та третій поверхи, дах будівлі, горіли конструктивні елементи. Крім того, виникли займання у житловому будинок, СТО, адмінбудівля.

"На місцях влучань працюють всі профільні служби. Слідчі та криміналісти документують наслідки обстрілів", - йдеться у повідомленні.

РФ вночі проти 3 листопада масовано вдарила по Харкову. / Фото: Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

РФ вночі проти 3 листопада масовано вдарила по Харкову. / Фото: Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

РФ вночі проти 3 листопада масовано вдарила по Харкову. / Фото: Прес-служба ГУ Нацполіції у Харківській області

Нагадаємо, вночі окупанти завдали близько 10 ударів дронами по Харкову. Правоохоронці зафіксували пошкодження приватних будинків, навчального закладу та авто в Основ'янському та Шевченківському районах

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