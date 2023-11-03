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На Львівщині працює ППО через атаку ворожих безпілотників

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Львівщині працює ППО через атаку ворожих безпілотників

Ворожі безпілотники долетіли до Західної України / Фото: ТСН.ua

Дрони-камікадзе продовжують тероризувати Україну.

У Львівській області працює ППО.

Про це інформує очільник Львівської ОВА Максим Козицький у повідомленні у соціальних мережах. 

"Перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні. 

Раніше він попереджав, що ворожі безпілотники опинилися у повітряному просторі області. Мовляв, особлива увага – Стрий та Моршин.

Моніторингові канали повідомляли про звуки вибухів на Львівщині. 

Також ударні БпЛА на Вінниччині рухаються у північно-західному напрямку. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

"Старокостянтинів - залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше масштабна повітряна тривога охопила майже всю Україну

Також у Харкові пролунала низка вибухів. 

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