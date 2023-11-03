На Львівщині працює ППО через атаку ворожих безпілотників

У Львівській області працює ППО.

Про це інформує очільник Львівської ОВА Максим Козицький у повідомленні у соціальних мережах.

"Перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

Раніше він попереджав, що ворожі безпілотники опинилися у повітряному просторі області. Мовляв, особлива увага – Стрий та Моршин.

Моніторингові канали повідомляли про звуки вибухів на Львівщині.

Також ударні БпЛА на Вінниччині рухаються у північно-західному напрямку. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

"Старокостянтинів - залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше масштабна повітряна тривога охопила майже всю Україну.

Також у Харкові пролунала низка вибухів.

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