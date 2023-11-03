На Львівщині працює ППО через атаку ворожих безпілотників

Дрони-камікадзе продовжують тероризувати Україну.
У Львівській області працює ППО.
Про це інформує очільник Львівської ОВА Максим Козицький у повідомленні у соціальних мережах.
"Перебувайте в укриттях!", - йдеться у повідомленні.
Раніше він попереджав, що ворожі безпілотники опинилися у повітряному просторі області. Мовляв, особлива увага – Стрий та Моршин.
Моніторингові канали повідомляли про звуки вибухів на Львівщині.
Також ударні БпЛА на Вінниччині рухаються у північно-західному напрямку. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
"Старокостянтинів - залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше масштабна повітряна тривога охопила майже всю Україну.
Також у Харкові пролунала низка вибухів.
Читайте також: