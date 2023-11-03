Вночі РФ кілька разів атакувала Херсон

Унаслідок обстрілу виникла пожежа.
Цієї ночі армія Росії з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів атакувала Херсонську міську територіальну громаду.
Про це інформує очільник міста Роман Мрочко.
Внаслідок влучань ворожих снарядів у Корабельному районі міста виникла пожежа. Горіло нежитлове приміщення.
Для ліквідації вогню були залучені 2 машини та 8 рятувальників.
Нагадаємо, протягом 1 листопада російські загарбники 118 разів обстріляли Херсонську область, а в ніч проти 2 листопада атакували Станіслав. Внаслідок атак загинули троє людей, ще четверо осіб були поранені.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Встановити системи ППО у Херсоні зараз можливо?
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