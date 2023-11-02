Жінка загинула через обстріли у власному будинку: як минула ніч у регіонах

Ніч проти 2 листопада в низці областей України минула з обстрілами.

Чернігівщина: за добу — 4 обстріли (30 вибухів). Обстріл Новгород-Сіверського та Чернігівського районів із мінометів та АГС. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 16 вибухів — з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади. Попередньо — без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Середино-Будська, Дружбівська громади.

Юнаківська громада: внаслідок мінометного обстрілу пошкоджене приватне домогосподарство.

Великописарівська громада: внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.

Запорізька: 21 населений пункт під вогнем окупантів; в області зафіксовано 163 удари.

Ворог здійснив 20 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Новоандріївці, Червоному, Малим Щербакам і П'ятихаткам, 4 РСЗВ-обстріли Магдалинівки, Роботиного й Залізничного, а також гатив з авіації по Оріхову, Роботиному та Новодарівці.

136 артобстрілів прийшлися по території Малої Токмачки, Приютного, Чарівного, Білогір'я, Полтавки, Лук'янівського, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Внаслідок удару РСЗВ загинув 52-річний житель Магдалинівки.

Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина: вчора рашисти били по районному центру Нікопольщини та Марганецькій громаді артилерією, випустили близько двох з половиною десятків снарядів та застосували дрон-камікадзе у самому Нікополі.

Від удару безпілотника загинула 59-річна жителька Нікополя, поранення отримали 2 чоловіки та 4 жінки. Усім надана необхідна медична допомога.

Внаслідок обстрілів пошкоджений інфраструктурний обʼєкт, приватне підприємство, аптека, 2 магазини, багатоповерхівка, 5 приватних будинків, 2 господарські споруди, гараж та 2 лінії електропередачі.

У Марганецькій громаді також постраждала місцева мешканка. 42-річна жінка була госпіталізована до лікарні у стані середньої тяжкості.

Пошкоджені 11 приватних будинків, 4 господарські споруди, одна — знищена, пошкоджені 3 лінії електропередачі.

Гатили рашисти і по Грушівській громаді Криворізького району з РСЗВ. 4 будинки, авто та господарська споруда пошкоджені. Без жертв.

Вночі захисники неба з ПвК “Схід” збили в області ворожу ракету. Уламки впали у Дніпровському районі. Зайнялася суха трава, вогнеборці полум'я приборкали.

Знищені дві господарські споруди. У трьох приватних будинках вибило вікна. Люди цілі.

По Зеленодольській громаді Криворізького району ворог поцілив з артилерії. Загиблих та поранених немає.

Харківщина: вчора вдень рашисти обстрілювали м. Куп'янськ, ворог вдарив по об’єкту транспортної інфраструктури.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Зелений Гай Ізюмського району зазнала поранення 61-річна жінка, госпіталізована в стані середньої тяжкості.

У м. Вовчанськ обстрілами пошкоджено 2 будинки, складське приміщення Ветеринарної лабораторії, сталася пожежа та пошкоджено будівлю підприємства.

Внаслідок обстрілів с. Першотравневе Харківського району пошкоджено будинок.

У с. Устинівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено приватний будинок, 2 трактори.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Курилівка Куп'янського району пошкоджено будинок та господарчу споруду.

В селі Піски-Радьківські Ізюмського району 35-річний місцевий житель на власному подвір'ї наступив на вибуховий пристрій, ймовірно, “Пелюстку”. Госпіталізований з пораненням.

Луганщина: протягом доби загарбники відкривали вогонь по Невському і населених пунктах навколо, а також по Білогорівці.

Авіаційні удари завдані по Серебрянському лісництву.

За добу противник здійснив 146 обстрілів (564 снаряди).

Донеччина: під вогнем рашистів минулої доби —15 населених пунктів: с.Юрківка, с.Карлівка, с.Первомайське, с.Ганнівка, с.Максимільянівка, с.Маркове, с.Єлизаветівка, с.Дальнє, с.Веселий Гай, с.Торське, смт Курдюмівка, Костянтинівка, Залізне, Курахове, Авдіївка.

Пошкоджено 10 житлових будинків (з них 1 — багатоквартирний), ангар, 4 цивільних автомобіля, трактор, сівалка, ЛЕП.

За добу на Донеччині: 4 поранених.

Миколаївщина: сьогодні зранку ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та території м. Очаків Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхові житлові та приватні будинки, електромережу та газопровід. Стався витік газу, який оперативно перекрито. Постраждалих немає.

Також сьогодні зранку внаслідок ворожого обстрілу населеного пункту Лимани Галицинівської громади пошкоджено електромережу. Минулося без постраждалих.

Вчора вдень та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: сьогодні близько 04:00 окупанти обстріляли с. Станіслав. Загинула 81-річна жінка (знаходилася у будинку). Внаслідок обстрілу пошкоджено багато приватних будинків, будівлю ліцею та сільської амбулаторії.

За минулу добу по області противник здійснив 118 обстрілів (604 снаряди), з них по м. Херсон — 4 обстріли (7 снарядів).

Вчора зранку рашисти вчергове вкрили вогнем середмістя Херсона. Від російського снаряду загинула співробітниця міської військової адміністрації, ще двоє колег з Департаменту містобудування — поранені, одна з них у важкому стані.

Внаслідок обстрілу були ушкоджені багатоповерхівки.

У результаті ворожого обстрілу с. Зміївка травми несумісні з життям отримав 43-річний чоловік.

У Новорайську окупанти атакували з безпілотника 68-річного чоловіка. У потерпілого діагностували мінно-вибухову травму, травми голови, ока і ноги. Зараз йому надають медичну допомогу у лікарні.

Вчора ввечері ворог обстріляв с. Молодіжне. Травми середньої тяжкості отримала 70-річна жінка.

Всього за добу по області: 3 людей загинуло, 4 — дістали поранення.

Читайте також: