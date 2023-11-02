Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Військовий, якого жорстоко побили на Одещині, помер у лікарні

Військовий, якого жорстоко побили на Одещині, помер у лікарні

Військовий, якого побили і пограбували на Одещині / Колаж: ТСН.ua

Нападники били військового руками і ногами.

У четвер, 2 листопада, у лікарні помер військовий, якого жорстоко побили в Чорноморську Одеської області.

Про його смерть повідомила дружина Олеся Куприч у Facebook.

"Сьогодні о 7 ранку перестало битися сердечко нашого Юри", — написала вона.

Нагадаємо, побиття військового Юрія Купріча потрапило на камеру відеоспостереження. На її записі видно, як один чоловік підійшов і вдарив військового кулаком в обличчя, після чого той упав. До нападника підійшли ще троє чоловіків, і вони вчотирьох нахилилися над потерпілим і кілька разів ударили в область голови.

У результаті військовий отримав серйозні травми та потрапив до лікарні з переломом шиї та набряком мозку, де був підключений до апарату штучного дихання.

В обласному управлінні Нацполіції розповіли, що правоохоронці вже встановили особи зловмисників і відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство (ч. 2 ст. 296 ККУ). 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
15к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація