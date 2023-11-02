Військовий, якого жорстоко побили на Одещині, помер у лікарні

У четвер, 2 листопада, у лікарні помер військовий, якого жорстоко побили в Чорноморську Одеської області.

Про його смерть повідомила дружина Олеся Куприч у Facebook.

"Сьогодні о 7 ранку перестало битися сердечко нашого Юри", — написала вона.

Нагадаємо, побиття військового Юрія Купріча потрапило на камеру відеоспостереження. На її записі видно, як один чоловік підійшов і вдарив військового кулаком в обличчя, після чого той упав. До нападника підійшли ще троє чоловіків, і вони вчотирьох нахилилися над потерпілим і кілька разів ударили в область голови.

У результаті військовий отримав серйозні травми та потрапив до лікарні з переломом шиї та набряком мозку, де був підключений до апарату штучного дихання.

В обласному управлінні Нацполіції розповіли, що правоохоронці вже встановили особи зловмисників і відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство (ч. 2 ст. 296 ККУ).

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