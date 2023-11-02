Наступ ЗСУ триває: у Генштабі розповіли останні новини з фронту

Збройні сили України тиснуть на окупантів: наступ захисників під Бахмутом на Донеччині, а також на Мелітопольському напрямку триває. Крім того, на Мар'їнському напрямку за добу було відбито 20 ворожих атак.

Про це повідом під час телемарафону речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, українські Сили оборони продовжуються штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворога втрат і закріплюють на досягнутих рубежах. Своєю чергою, російські окупаційні війська намагалися відновити втрачене положення біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки. На Бахмутському напрямку воїни відбили 15 атак противника.

У районі Авдіївки росіяни намагаються оточити місто, а тому за підтримки авіації продовжують штурми. Без успіху завершилися атаки армії РФ в районах Сєверного та Первомайського. На цій ділянці фронту було відбито за добу сім атак.

Ковальов також повідомив, що запеклі бої точаться на Куп'янському напрямку у Харківській та Луганській області. Там українські оборонці зупинили десять ворожих атак.

Нагадаємо, аналітики ISW у своєму новому звіті повідомили, що на лівобережжі Херсонщини українські війська утримують зайняті позиції та влаштовують атаки по російських окупантах. Зокрема, вони замінували територію поблизу Кринок, щоб ускладнити російські атаки в цьому районі.

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