Данілов прокоментував військову допомогу Росії від Північної Кореї

Постачання Північною Кореєю одного мільйона артилерійських снарядів до Росії свідчить про те, що країна-агресорка втрачає власні спроможності.

Про це під час телемарафону повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Допомога від КНДР означає, що спроможностей у Російської Федерації стає все менше і менше. І тому нам треба своє робити, у нас є свої партнери", - сказав Данілов.

Відреагував Данілов і на розмови про те, що Україна втрачає підтримку партнерів. Втім, це ніщо більше - як пропаганда РФ, наголосив секретар РНБО.

"Почали роздаватися голоси, що про нас будуть забувати - все це російська пропаганда. Підтримка є, підтримка була і буде. З першого дня останньої агресії 24 лютого всі заяви, зроблені лідерами провідних країн, залишаються в силі", - наголошує Данілов.

Нагадаємо, розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР передала Росії понад мільйон артснарядів для війни в Україні. Йдеться про понад 10 партій боєприпасів. За даними розвідки Сеулу, КНДР, вочевидь, в обмін на боєприпаси отримала від Росії технологічну допомогу.

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