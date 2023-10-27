Південна Корея пригрозила Москві за співпрацю з Пхеньяном

Сеул буде вживати необхідні заходи, якщо РФ і КНДР таки співпрацюватимуть.

Південна Корея не сидітиме склавши руки, якщо агресорка Російська Федерація передасть ракетні технології Північній Кореї.

Про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин, повідомляє Yonhap.

За його словами, Південна Корея попереджала Росію про те, що Сеул не сидітиме без діла, а вживе заходів, якщо Москва таки передасть Пхеньяну ракетні або збройові технології. Втім, Пак не уточнив, які дії зробить Південна Корея.

Варто зауважити, що заява південнокорейського міністра закордонних справ пролунала після того, як Південна Корея, США і Японія опублікували спільну заяву щодо рішучого засудження угоди щодо зброї між РФ і КНДР, що суперечить резолюціям Ради Безпеки ООН.

Пак відмовився підтвердити розкриття США інформації про постачання зброї, пославшись на делікатність розвідувальних даних, але зазначив, що існують "різні підозрілі обставини".

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про "далекосяжні відносини" з Росією. За його словами, країна готова активізувати співробітництво та обміни з Москвою.

До слова, CBS News з посиланням на неназваного американського чиновника повідомило, що Кім Чен Ин дав Путіну боєприпаси. Зокрема, йдеться про передавання артилерійських снарядів.

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