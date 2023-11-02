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Данилов прокомментировал военную помощь России от Северной Кореи

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Данилов прокомментировал военную помощь России от Северной Кореи

Алексей Данилов. / Фото: Associated Press

У Москвы уменьшаются возможности.

Снабжение Северной Кореей одного миллиона артиллерийских снарядов в Россию свидетельствует о том, что страна-агрессорка теряет собственные способности.

Об этом во время телемарафона сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Помощь от КНДР означает, что способностей у Российской Федерации становится все меньше и меньше. И поэтому нам нужно свое делать, у нас есть свои партнеры", — сказал Данилов.

Отреагировал Данилов и на разговоры о том, что Украина теряет поддержку партнеров. Впрочем, это ничто больше – как пропаганда РФ, подчеркнул секретарь СНБО.

"Начали раздаваться голоса, что о нас будут забывать – все это российская пропаганда. Поддержка есть, поддержка была и будет. С первого дня последней агрессии 24 февраля все заявления, сделанные лидерами ведущих стран, остаются в силе", – отмечает Данилов.

Напомним, разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР передала России более миллиона артснарядов для войны в Украине. Речь идет о более чем 10 партиях боеприпасов. По данным разведки Сеула, КНДР, по всей видимости, в обмен на боеприпасы получила от России технологическую помощь.

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Дата публикации
Просмотры
1549
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