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На Сонці стався вибух: утворився гігантський "вогняний каньйон"

На Сонці стався вибух: утворився гігантський "вогняний каньйон"

На Сонці сталося виверження / Фото: Associated Press

Вчені кажуть, що вибух був колосальним.

У південній півкулі  Сонця з'явився "вогняний каньйон", який за шириною вдвічі більший, ніж США. Його поява пов'язана з потужним виверженням магнітної нитки на Сонці.

Про це пише Space.

Сонячні магнітні нитки являють собою величезну дугу з наелектризованої плазми, які підносяться над поверхнею Сонця. Ці нитки проривають атмосферу зірки, реагуючи на магнітне поле. Коли воно стає нестабільним, то плазмова нитка руйнується і це призводить до величезного вибуху, який спостерігав, зокрема, космічний апарат SOHO.

Фізик Кіт Стронг поділився неймовірними кадрами виверження на Сонці.

Зі слів вченого, вибух був просто колосальним і на відео можна навіть побачити наскільки крихітною є Земля порівняно з плазмовою ниткою. Нитка почала рухатися спочатку дуже повільно, потім цей процес прискорився і коли стався розрив нитки, то сталося виверження.

Нагадаємо, дослідження науковців раніше показало, що на Сонце очікує багато змін, які відбудуться набагато раніше, передвіщаючи кінець Сонячної системи.

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