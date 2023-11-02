На Сонці стався вибух: утворився гігантський "вогняний каньйон"

У південній півкулі Сонця з'явився "вогняний каньйон", який за шириною вдвічі більший, ніж США. Його поява пов'язана з потужним виверженням магнітної нитки на Сонці.

Про це пише Space.

Сонячні магнітні нитки являють собою величезну дугу з наелектризованої плазми, які підносяться над поверхнею Сонця. Ці нитки проривають атмосферу зірки, реагуючи на магнітне поле. Коли воно стає нестабільним, то плазмова нитка руйнується і це призводить до величезного вибуху, який спостерігав, зокрема, космічний апарат SOHO.

Фізик Кіт Стронг поділився неймовірними кадрами виверження на Сонці.

FILAMENT ERUPTION IN SOUTHEAST. The Sun produced a large filament eruption near the SE limb this evening. It was very large, compare it to the size of the Earth (inset). Notice how it starts moving very slowly and gradually accelerates until it becomes unstable and erupts. pic.twitter.com/WUljIdGGFd — Keith Strong (@drkstrong) November 1, 2023

Зі слів вченого, вибух був просто колосальним і на відео можна навіть побачити наскільки крихітною є Земля порівняно з плазмовою ниткою. Нитка почала рухатися спочатку дуже повільно, потім цей процес прискорився і коли стався розрив нитки, то сталося виверження.

Нагадаємо, дослідження науковців раніше показало, що на Сонце очікує багато змін, які відбудуться набагато раніше, передвіщаючи кінець Сонячної системи.

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