Ліквідовано ще 930 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Ворог втратив ще 18 танків та 3 засоби ППО.

Станом на 2 листопада 2023 року ЗСУ знищили 302 420 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 930 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 302 420 (+930) осіб,

танків - 5241 (+18) од,

бойових броньованих машин - 9877 (+43) од,

артилерійських систем - 7292 (+42) од,

РСЗВ - 850 (+4) од,

засоби ППО - 566 (+3) од,

літаків - 322 (+1) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5488 (+20),

крилаті ракети - 1549 (+2),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9658 (+34) од,

спеціальна техніка - 1032 (+13).

Як повідомлялося, 2 листопада розпочалася 617 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Зазначається, що ЗСУ відбили низку ворожих атак, окупанти не мають успіху біля Мар'їнки. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.

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