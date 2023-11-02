Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ліквідовано ще 930 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1616
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ліквідовано ще 930 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Втрати РФ складають 302 420 осіб. / Фото: Associated Press

Ворог втратив ще 18 танків та 3 засоби ППО.

Станом на 2 листопада 2023 року ЗСУ знищили 302 420 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 930 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 302 420 (+930) осіб,
  • танків - 5241 (+18) од,
  • бойових броньованих машин - 9877 (+43) од,
  • артилерійських систем - 7292 (+42) од,
  • РСЗВ - 850 (+4) од,
  • засоби ППО - 566 (+3) од,
  • літаків - 322 (+1) од,
  • гелікоптерів - 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5488 (+20),
  • крилаті ракети - 1549 (+2),
  • кораблі /катери - 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9658 (+34) од,
  • спеціальна техніка - 1032 (+13).

Як повідомлялося, 2 листопада розпочалася 617 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Зазначається, що ЗСУ відбили низку ворожих атак, окупанти не мають успіху біля Мар'їнки.  Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1616
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація