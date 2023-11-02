Курс валют на 2 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Євро та злотий сильно втратили у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 2 листопада. Вартість долара – 36,26 грн - це на 2 коп. менше, ніж напередодні. Євро впав аж на 31 коп. Злотий здорожчав на 3 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,26 грн (-2 коп.)

Курс євро

1 євро – 38,23 грн (-31 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,56 грн (-12 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,00 - 37,60 грн

"Ощадбанк" – 37,50 - 38,00 грн

"ПУМБ" – 37,55 – 38,05 грн

"Укрсиббанк" - 37,10 – 37,65 грн

"Укрексімбанк" - 37,25 – 37,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,25 - 40,25 грн

"Ощадбанк" – 39,90 - 40,85 грн

"ПУМБ" – 39,90 - 40,50 грн

"Укрсиббанк" - 39,15 - 40,05 грн

"Укрексімбанк" - 39.90 - 40,70 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,55 - 9,10 грн

"Ощадбанк" – 8,30 - 9,10 грн

"ПУМБ" – 8,60 - 9,10 грн

"Райффайзен Банк" - 8,60 - 9,10 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 37,75 грн. Купують за 37,64 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,10 грн. Продають за 40,25 грн.

Як повідомлялося, українці значно зменшили грошові перекази з-за кордону. Приватні перекази до України за січень-серпень 2023 року впали на $700 млн або на 8%.

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