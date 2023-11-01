Виплати для переселенців призначатимуть по-новому: що змінилось

Зміни стосуються внутрішніх переселенців, які вперше звертаються за призначенням допомоги від держави.

В Україні від 1 листопада змінилися правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Це стосується переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Відтепер для оформлення виплат ВПО має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо.

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Відповідна допомога призначається на кожного члена сім’ї, відомості про якого включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Нагадаємо, у ЄС хочуть, щоб українці поверталися додому – як змінюється ставлення до них.

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