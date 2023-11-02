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Вночі над Дніпропетровською областю збили ракету

Вночі над Дніпропетровською областю збили ракету

Окупанти випустили ракету по Україні

Минулося без жертв та постраждалих.

Сьогодні вночі, 2 листопада, росіяни атакували Дніпропетровщину. Сили оборони збили в області ворожу ракету.

Про це йдеться у повідомленні Дніпропетровської ОВА.

"Уламки впали у Дніпровському районі. Зайнялася суха трава – вогнеборці полум'я приборкали. Знищені дві господарські споруди. У трьох приватних будинках вибило вікна. Люди цілі", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що по Зеленодольській громаді Криворізького району ворог поцілив з артилерії. Загиблих та поранених немає.

Вночі Повітряні Сили ЗСУ заявили про те, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. 

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