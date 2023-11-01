Погода 2 листопада: місцями в Україні буде дощ, температура - до +19°

В Карпатах вночі температура опуститься до -1°.

У четвер, 2 листопада, в деяких областях України можливий дощ. Вдень температура повітря місцями підніметься до +19°.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У четвер в Україні буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Втім, вночі та вранці у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях дощ.

Температура повітря вночі у більшості областей становитиме +4-9°. Лише на південному сході країни вона буде трохи вищою - +10-14°.

Вдень на переважній більшості території країни стовпчики термометрів покажуть +11-16°. На півдні Одещини повітря прогріється до 19° тепла. Натомість у північно-східній частині - +9-12°. В Карпатах вночі синоптики прогнозують від від 4° тепла до 1° морозу, а вдень - +7-12°.

Прогноз погоди в Україні на 2 листопада. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

В Київській області та в столиці 2 листопада буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

На Київщині температура вночі буде +4-9°, а вдень 11-16° вище нуля. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +6-8°, а вдень +12-14°.

Як повідомлялося, синоптикиня Наталія Птуха розповіла, якою буде погода в листопаді та чи очікувати снігу. Загалом в останній місяць осені середньомісячна температура передбачається в межах +2…+7 градусів - близько норми.

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