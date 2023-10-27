Гороскоп кохання на листопад 2023 року

Листопад – сприятливий місяць для любовних стосунків. Загадкова Венера зарядить нас спокоєм і наповнить гармонійною енергією. Люди навколо буквально світитимуться, випромінюватимуть чарівність, зводячи до мінімуму відчуття дискомфорту через події, що відбуваються на зовнішньому плані.

8 листопада об 11:31 за київським часом Венера входить до знака свого володіння – Терези. Транзит сприяє миролюбним настроям, романтичній атмосфері, прагненням гармонії. Від цього дня легше усунути конфлікти й непорозуміння, налагодити взаємини з дорогими та коханими людьми.

Певна напруженість виникне в середині місяця, оскільки молодик 13 листопада буде у знаку Скорпіона, який пов'язаний із драматичними ситуаціями, пристрастю, ревнощами. Можна зіпсувати стосунки в одну мить, тому від 12 до 15 листопада знадобляться терпіння і внутрішні зусилля, щоб не наробити дурниць.

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ОВЕН

Життєлюбність і позитивне ставлення до життя, розумне бажання не витрачати власні нервові клітини на з'ясування стосунків наповнюють ваші будні гармонією та любов'ю. Але друга декада листопада буде непростою для сфери особистих взаємин, тому за найменшого натяку на сварку закінчуйте розмову, щоб уникнути колотнечі й непотрібних суперечок. У третій декаді місяця обставини та люди, які зустрічаються на життєвому шляху, допомагають урівноважити ваше емоційне та інтелектуальне сприйняття світу, знайти баланс між розумом і почуттями.

ТЕЛЕЦЬ

Адекватне і в чомусь навіть самокритичне сприйняття себе коханого допоможе грамотно розставляти пріоритети та вибудовувати комунікацію з представниками протилежної статі. Транзит вашого управителя Венери знаком Терези сприяє зав'язуванню нових романтичних стосунків. Давно усталені взаємини отримують ковток свіжого повітря в нескінченних буднях. Яскравий і позитивний період, однак пам'ятайте, що середина листопада, як і для більшості людей, буде напружена. Після 15 листопада кохання та сімейний добробут повернуться до вашого життя.

БЛИЗНЯТА

Щодо розвитку взаємин важливо не покладатися на думку людей навколо. Багато цілей досягаються завдяки протилежній статі. Менше звертайте увагу на обставини, за яких зав'язуються нові знайомства – довіряйте серцю! Можливі романи на роботі чи у відрядженнях. Обережність не завадить у середині листопада, але загалом місяць запам'ятається щасливими моментами в особистому житті. Заряджайтеся енергією кохання і не втрачайте можливостей досягти життєвого балансу, що відкриваються перед вами.

РАК

Дуже емоційно насичений період. З'являється недовіра до партнера, але вона, найімовірніше, є безпідставною. Прекрасна можливість покращити своє особисте життя, повернути у стосунки колишню пристрасть і романтику. Головне – стримувати себе у своїх неконтрольованих різких поривах і усвідомлювати це у другій декаді листопада. Якщо ви замислювалися про переїзд до іншої країни, зміну місця проживання, початок спільного життя з романтичним партнером або розширення сім'ї, не пропустіть відповідні обставини листопада.

ЛЕВ

Пристрасні любовні стосунки та романтична пелена навіють на вас легку відчуженість, яка дозволить вам не думати ні про вирішення проблем, ні про професійні справи. Місяць вдалий для ухвалення серйозних рішень, заручин, розмов із партнером про подальший розвиток взаємин. Поки є можливість, присвятіть листопад чомусь плавному й неквапливому. Неспішна прогулянка ввечері, відвідування виставки або пізнавального заходу може принести зустріч з потенційним партнером, яка переросте у щасливий союз.

ДІВА

Народжені під знаком Діви нарешті знаходять баланс між розумом і почуттями. Успіх на любовній ниві чекає на самотніх людей, готових до нових пригод. У другій декаді місяця стосунки в сімейній парі обертатимуться навколо проблем, недовіри й накопичених образ. У цей період варто позбуватися всього зайвого і такого, що тягне вас назад, зокрема й токсичних взаємин. До кінця листопада всі суперечки та сварки зникнуть без сліду, а у звичну повсякденність прийдуть любов і спокій.

ТЕРЕЗИ

В першій декаді листопада можливі конфлікти на ґрунті побутових витрат і великих закупів для дому. Якщо існує ризик розлучення, перечекайте бурю почуттів на самоті. Вас розривають протиріччя між бажанням свободи і пристрасного кохання. Після інгресії Венери до вашого знака ввечері 8 листопада похмура атмосфера різко змінюється в бік взаєморозуміння та гармонії. В особистій сфері очікуються серйозні зміни, і для декого вони будуть доленосними – аж до зміни місця проживання, вагітності або одруження.

СКОРПІОН

Важливий місяць, коли багато що доводиться починати з нуля. В особистому житті все буде неоднозначно. Мабуть, вам захочеться мати більше свободи, що не сподобається вашому партнерові. Щоб повернути колишні почуття, непогано вирушити на романтичне побачення. Сварки через дрібниці можуть підірвати довіру, тому виявіть терпіння і мудрість. Є шанс відновити давні стосунки, вирішити питання, які давно хвилюють, дійти спільного рішення щодо купівлі житла, переїзду. Ймовірні витрати на ремонт і видатки на дітей чи літніх батьків.

СТРІЛЕЦЬ

У любовній сфері протягом усього місяця пануватиме невизначеність, а пристрасті, які киплять, не дадуть вам занудьгувати. Самотні серця зможуть нарешті піти на побачення і показати себе у всій красі. Пари, що недавно утворилися, можуть відчувати напруженість у стосунках через брак довіри й ревнощі. Ті, хто розійшовся на початку року, зможуть зустрітися і дати другий шанс своїм давнім взаєминам. Чоловіки стануть сміливішими у знайомствах, а жінки будуть оточені увагою численних шанувальників.

КОЗОРІГ

У сімейних союзах відчуватиметься напруженість через фінансові питання. Уваги потребуватимуть батьки або найближчі родичі. Остерігайтеся конфліктів на ґрунті розподілу майна та інших фінансових питань, особливо від 12 до 15 листопада. Сімейні пари зараз стурбовані облаштуванням домашнього вогнища, побутові проблеми відбиратимуть усю енергію. На романтику і пристрасть залишається все менше сил, та якщо стосунки почалися зовсім нещодавно, поставте їх на перший план і намагайтеся зберегти попри все.

ВОДОЛІЙ

Намагайтеся долати власну егоцентричність у зародку і бути уважними до коханої людини. Молодик у Скорпіоні 13 листопада наділяє вас підвищеною емоційністю і схильністю роздмухувати будь-які дрібниці до подій вселенського масштабу. Використовуйте енергію цього трансформаційного молодика для покращення особистих взаємин, виведіть партнера на відверту розмову. Намагайтеся більше часу проводити з родиною. Приділіть увагу дітям, займіться з ними корисною справою – і ваші зусилля дадуть позитивні результати.

РИБИ

Місяць яскравих вражень, нових історій кохання, але і складного вибору. Можливі службові романи чи початок стосунків, які не можуть мати продовження. Друга декада листопада ідеально підходить для глибокого самоаналізу, очищення карми, розвитку інтуїції, а також для повернення романтики та пристрасті до давно усталених взаємин. У третій декаді місяця ви станете трохи легковажнішими, ніж зазвичай, і навіть злегка нахабними, думаючи лише про себе і зовсім забуваючи про людей навколо.

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