Гороскоп любви на ноябрь 2023 года

Ноябрь – благоприятный месяц для любовных взаимоотношений. Загадочная Венера подзарядит нас спокойствием и наполнит гармоничной энергией. Люди вокруг будут буквально светиться, излучать обаяние, сводя к минимуму ощущение дискомфорта в связи с происходящими событиями на внешнем плане.

8 ноября в 11:31 по киевскому времени Венера входит в знак своего владения – Весы. Транзит способствует миролюбивым настроениям, романтической атмосфере, стремлением к гармонии. С этого дня легче устранить конфликты и недоразумения, наладить взаимоотношения с дорогими и любимыми людьми.

Некоторое напряжение возникнет в середине месяца, поскольку новолуние 13 ноября будет в знаке Скорпиона, который связан с драматическими ситуациями, страстью, ревностью. Можно испортить отношения в один миг, поэтому с 12 по 15 ноября понадобятся терпение и внутренние усилия, чтобы не наделать глупостей.

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ОВЕН

Жизнелюбие и позитивное отношения к жизни, разумное желание не растрачивать собственные нервные клетки на выяснение отношений, наполняют ваши будни гармонией и любовью. Но вторая декада ноября будет непростая для сферы личных взаимоотношений, поэтому при малейшем намеке на ссору заканчивайте разговор, чтобы избежать ссор и ненужных споров. В третьей декаде месяца обстоятельства и люди, встречающиеся на жизненном пути, помогают уравновесить ваше эмоциональное и интеллектуальное восприятие мира, найти баланс между разумом и чувствами.

ТЕЛЕЦ

Адекватное и в чем-то даже самокритичное восприятие себя любимого поможет грамотно расставлять приоритеты и выстраивать коммуникацию с представителями противоположно пола. Транзит Венеры (ваш управитель) по знаку Весы благоволит завязыванию новых романтических взаимоотношений. Давно устоявшиеся отношения получают глоток свежего воздуха в бесконечных буднях. Яркий и позитивный период, однако, помните, что середина ноября, как и для большинства людей, будет напряженная. После 15 ноября любовь и семейное благополучие вернутся в вашу жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ

В плане развития взаимоотношений важно не полагаться на мнение окружающих. Многие цели достигаются, благодаря противоположному полу. Меньше обращайте внимание на обстоятельства, при которых завязываются новые знакомства – доверяйте сердцу! Возможны романы на работе или командировках. Осторожность не помешает в середине ноября, но в целом, месяц запомнится счастливыми моментами в личной жизни. Заряжайтесь энергией любви и не упускайте открывающихся перед вами возможностей достичь жизненного баланса.

РАК

Очень эмоционально насыщенный период. Появляется недоверие к партнеру, но оно, скорее всего, безосновательно. Прекрасная возможность преобразовать свою личную жизнь, вернуть в отношения былую страсть и романтику. Главное сдерживать себя в своих неконтролируемых резких порывах и отдавать себе отчет, во второй декаде ноября. Если вы задумывались о переезде в другую страну, смене места жительства, начала совместной жизни с романтическим партнером или расширении семьи, не упустите подходящие обстоятельства ноября.

ЛЕВ

Страстные любовные отношения и романтический флер навеет на вас легкую отрешенность, которая позволит вам не думать ни о решении проблем, ни о профессиональных делах. Месяц подходит для принятия серьезных решений, помолвки, разговоров с партнером о дальнейшем развитии отношений. Пока есть возможность, посвятите ноябрь чему-нибудь плавному и неторопливому. Неспешная прогулка вечером, посещение выставки или познавательного мероприятия, может принести встречу с потенциальным партнером, которая перерастет в счастливый союз.

ДЕВА

Рожденные под знаком Девы, наконец-то находят баланс между разумом и чувствами. Удача на любовном поприще ждет одиноких людей, готовых к новым приключениям. Во второй декаде месяца отношения в семейной паре будут крутиться вокруг давно назревших проблем, недоверия и накопленных обид. В этот период стоит избавляться от всего лишнего и тянущего нас назад, в том числе, от токсичных взаимоотношений. К концу ноября все споры и ссоры бесследно исчезнут, а в привычную повседневность придет любовь и спокойствие.

ВЕСЫ

В первой декаде ноября возможны конфликты на почве бытовых расходов и крупных покупок для дома. Если существует риск развода, переждите бурю чувств в одиночестве. Вас разрывают противоречия между желанием свободы и страстной любви. После ингрессии Венеры в ваш знак Зодиака вечером 8 ноября, мрачная атмосфера резко меняется в сторону взаимопонимания и гармонии. В личной сфере ожидаются серьезные перемены и для некоторых они будут судьбоносными, вплоть до смены места жительства, беременности или бракосочетания.

СКОРПИОН

Важный месяц, когда многое приходится начать с нуля. В личной жизни будет все неоднозначно. Вероятно, вам захочется иметь больше свободы, что не понравится вашему партнеру. Чтобы вернуть былые чувства, неплохо отправиться на романтическое свидание. Ссоры по пустякам могут подорвать доверие, поэтому проявите терпение и мудрость. Есть шанс возобновить давние отношения, закрыть давно волнующие вопросы, прийти к общему решению, касательно покупки жилья, переезда. Вероятны траты на ремонт и расходы на детей или пожилых родителей.

СТРЕЛЕЦ

В любовной сфере в течение всего месяца будет царить неопределенность, а кипящие страсти в паре не дадут вам заскучать. Одинокие сердца смогут наконец-то пойти на свидание и показать себя во всей красе. Недавно образовавшиеся пары могут испытывать напряжение в отношениях из-за нехватки доверия и ревности. Те, кто расстался в начале года, смогут встретиться и дать второй шанс своим давним взаимоотношениям. Мужчины станут смелее в знакомствах, а женщины будут окружены вниманием многочисленных поклонников.

КОЗЕРОГ

В семейных союзах будет присутствовать напряженность из-за финансовых вопросов. Внимания потребуют родители или ближайшие родственники. Остерегайтесь конфликтов на почве раздела имущества и других финансовых вопросов, особенно с 12 по 15 ноября. Семейные пары сейчас озабочены обустройством домашнего очага, бытовые проблемы будут отнимать все силы. На романтику и страсть остается все меньше сил, но если отношения начались совсем недавно, поставьте их на первый план и постарайтесь сохранить, что бы ни произошло.

ВОДОЛЕЙ

Постарайтесь пресекать собственную эгоцентричность на корню и быть внимательными к любимому человеку. Новолуние в Скорпионе 13 ноября наделяет вас повышенной эмоциональностью и склонностью раздувать любые мелочи до событий вселенского масштаба. Используйте энергию этого трансформационного новолуния для улучшения личных взаимоотношений, выведите партнера на откровенный разговор. Постарайтесь больше времени проводить с семьей. Уделите внимание детям, займитесь с ними полезным делом, и ваши усилия дадут положительные результаты.

РЫБЫ

Месяц ярких впечатлений, новых любовных историй, но и сложного выбора. Возможны служебные романы или начало отношений, которые не могут иметь продолжение. Вторая декада ноября идеально подходит для глубокого самоанализа, очищения кармы, развития интуиции, а также для возврата романтики и страсти в давно устоявшиеся взаимоотношения. В третьей декаде месяца вы станете чуть более легкомысленными, чем обычно, и даже немного бесцеремонными, думая только о себе и напрочь забывая об окружающих.

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