Погода 2 ноября: местами в Украине дождь, температура — до +19°

В Карпатах ночью температура опустится до -1°.

В четверг, 2 ноября, в некоторых областях Украины возможен дождь. Днем температура воздуха поднимется до +19°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В четверг в Украине переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ночью и утром в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях дождь.

Температура воздуха ночью в большинстве областей будет составлять +4-9°. Лишь на юго-востоке страны она будет несколько выше – +10-14°.

Днем на подавляющем большинстве территории страны столбики термометров покажут +11-16°. На юге Одесщины воздух прогреется до 19° тепла. В северо-восточной же части — +9-12°. В Карпатах ночью синоптики прогнозируют от 4° тепла до 1° мороза, а днем — +7-12°.

Прогноз погоды в Украине на 2 ноября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и в столице 2 ноября переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области температура ночью будет +4-9°, а днем 11-16° выше нуля. В Киеве ночью столбики термометров покажут +6-8°, а днем +12-14°.

Как сообщалось, синоптикиня Наталья Птуха рассказала, какой будет погода в ноябре и ожидать ли снега. Всего в последний месяц осени среднемесячная температура предполагается в пределах +2…+7 градусов – около нормы.

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