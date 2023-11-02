Ночью над Днепропетровской областью сбили ракету

Обошлось без жертв и пострадавших.

Сегодня ночью, 2 ноября, россияне атаковали Днепропетровщину. Силы обороны сбили в области вражескую ракету.

Об этом идет речь в сообщении Днепропетровской ОВА.

"Обломки упали в Днепровском районе. Загорелась сухая трава – пожарные пламя потушили. Уничтожены два хозяйственных сооружения. В трех частных домах выбило окна. Люди целые", — говорится в сообщении.

Также известно, что по Зеленодольской громаде Криворожского района враг попал из артиллерии. Погибших и раненых нет.

Ночью Воздушные Силы ВСУ заявили о том, что наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря.

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