Ситуация на левом берегу Херсонщины: действительно ли ВСУ удалось закрепиться

Детальнее об операции морпехов, как она повлияет на освобождение Юга и ответ России, говорится в эксклюзиве Артема Зябкина

ВСУ уже на левом берегу Херсона, морские пехотинцы провели блестящую операцию и закрепились на российских позициях – у российских "военкоров" паника. Пропагандисты жалуются, что Херсонщину в Москве просто "забили".

Детальнее об операции морпехов, как она повлияет на освобождение Юга и ответ России, говорится в эксклюзиве Артема Зябкина ТСН.ua.

Первыми трубить об отрицательном наступлении вблизи Херсона начали так называемые российские так называемые "военкоры". Говорят, они предупреждали генералов, но их как всегда никто не слушал. Они действительно еще с начала октября намекали на то, что с той стороны Днепра что-то намечается.

Пока они вели оживленные дискуссии, насколько такой шаг будет "провальным" для ВСУ и восхваляли друг друга за свои навыки провидцев, наши бойцы план реализовали. По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ удалось продвинуться вглубь левого берега минимум на 4 километра. Именно на таком расстоянии от берега расположен село Пойма, где якобы продолжаются бои.

Приняли это и пропагандисты, однако пластинку быстро сменили. Говорят, ничего критического как обычно нет, но это не точно.

То, что у россиян на Херсонщине ситуация по меньшей мере не радужная подтверждает и тот факт, что отрицательное наступление пришлось комментировать самому Путину, ну или его двойнику-тройнику. А это точно не та тема, которую ему хотелось бы обсуждать во время победного визита к старшему брату в Пекин.

"Они начали давно анонсированное и ожидаемое, очередное контрнаступление — теперь на Херсонском направлении. Результата нет пока", — сказал диктатор.

С момента подрыва Каховской ГЭС оккупанты зарекались, что форсировать Днепр невозможно. Говорил об этом и Херсонский гауляйтер Сальдо. Теперь же, когда все прогнозы пошли в трубу, он пытается заверить, что все под контролем.

Опосредованно подтверждают продвижение в Херсонской области и в украинском Генштабе. Там заявили, что враг нанес авиационные удары по поселкам Пойма и Песчановка на Левобережье. Именно эти два населенных пункта и обсуждали в своих телеграмм-каналах россияне. Впрочем, официального подтверждения высадки с украинской стороны до сих пор не было.

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Не надо забывать и о других направлениях. По словам главы Авдеевского РВА Виталия Барабаша, оккупанты не оставляют идеи окружить Авдеевку. После однодневного затишья, россияне снова избивают из всего, что у них есть. Приготовили даже по школе. Обстреляли россияне и территорию городской больницы.

Враг терпит огромные потери под Авдеевкой. Это подтверждают спутниковые снимки, опубликованные ресурсом DeepState. Только в Красногоровке оккупанты при попытке прорыва потеряли 60 единиц техники. Удалось нашим защитникам и пройти на этом направлении очередной российский штурмовик Cу-25. Кстати, 5-й за 10 суток.

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Случилось то, во что не верил никто! ВСУ уже на левом берегу! Дальше – КРЫМ! | "Бабай" — ВСЕ!