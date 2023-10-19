У ВСУ есть успех в районе Вербового, а в районе Авдеевки сбили уже пятый вражеский Су-25

Украинские войска имели частичный успех и продвижение на Мелитопольском направлении, а на Авдеевском сбили уже пятый российский штурмовик Су-25 за последние 10 дней.

Об этом спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" 19 октября.

Ситуация на Мелитопольском и Авдеевском направлениях

"На Мелитопольском направлении воины ОСУВ "Таврия" имели частичный успех юго-западнее Вербового. Мы продвинулись до 400 метров на определенных направлениях", – рассказал представитель ВСУ.

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Что касается действий врага, то за прошедшие сутки захватчики нанесли два ракетных и девять авиационных ударов, провели 34 боевых столкновения и устроили 930 артиллерийских обстрелов.

"Большинство этих боевых столкновений – это Авдеевка. И еще больше – Марьинка", – отметил Штупун.

"При поддержке авиации российские захватчики продолжают попытки окружить Авдеевку. Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили три атаки врага и сбили еще один вражеский штурмовик Су-25. Это уже пятый российский самолет, сбитый на Донетчине за последние 10 суток", — рассказал спикер Сил обороны Таврического направления.

Ситуация на других участках фронта

Российские войска безуспешно пытались проводить наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского.

"На Марьинском направлении агрессор увеличил активность. Наши защитники отбили за сутки 17 атак оккупантов — это только в районе Марьинки. И еще четыре — возле Новомихайловки", — сообщил Штупун.

На Шахтерском направлении ВСУ нанесли врагу потери в районе Новомайорского и продолжают сдерживать противника в районах Новодарьевки и восточнее Малой Токмачки.

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Напомним, в сводке Генштаба ВСУ утром 19 октября указано, что за прошедшие сутки на фронте произошло около 80 боевых столкновений. Украинские войска держат оборону на востоке и юге, проводят наступательные операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия – на Бахмутском.

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