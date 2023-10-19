В Херсоне раздаются взрывы: оккупанты обстреливают город

Информации о потерпевших нет.

В четверг, 19 октября, в Херсоне раз раздаются взрывы. Оккупационная армия Российской Федерации обстреливает город. Людей просят не находиться на открытом пространстве.

Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко.

"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ обстреливает Корабельный район и центральную часть из временно оккупированного левобережья", — говорится в сообщении.

По словам главы МВА, в настоящее время информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Следует заметить, что за прошедшие сутки россияне выпустили по Херсону 23 снаряда. В общей сложности захватчики совершили 105 обстрелов области из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и т.д., сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию завода и парка в Херсоне. Два человека погибли, а четыре человека получили ранения.

Как сообщалось, поздно вечером 18 октября кафиры ударили ракетой по Павлограду. Из-за атаки окупантов произошли разрушения на инфраструктурном объекте Днепропетровской области.

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