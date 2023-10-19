Аналитики ISW сообщили об успехах ВСУ возле Бахмута

Наступательные операции ВСУ продолжаются. Украинская армия преуспела к югу от Бахмута. Тем временем оккупанты заявляют, что украинские Силы обороны перешли железную дорогу возле террикона в районе Клищиевки Донецкой области.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что за прошедшие сутки, 18 октября, украинские силы продолжили наземные атаки вблизи Бахмута и продвинулись к югу от города.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Клищиевки. Между тем, несколько российских "военкоров" утверждали, что ВСУ продолжали атаковать железнодорожный путь вблизи Клищиевки. Один из них заявил, что украинским защитникам удалось продвинуться северо-восточнее этого населенного пункта, а другой утверждал, что они перешли железную дорогу возле террикона в районе Клищиевки.

Ситуация возле Бахмута. Карта боев ISW.

На геолокационных кадрах от 17 октября якобы видно, что российские войска контратаковали украинские позиции к северу от трассы E50 к югу от Авдеевки и якобы продвинулись по местной улице Соборной в направлении ресторана "Царская охота" на южной окраине Авдеевки.

Напомним, в ВСУ информировали, что россияне контратаковали на Бахмутском направлении. Отмечается, что в этом районе продолжаются тяжелые бои и российские войска попытались контратаковать в направлении Андреевки и Клещиевки.

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