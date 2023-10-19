Высадка ВСУ на левом берегу Херсонской области: что говорят аналитики ISW

Операция ВСУ на левом берегу в Херсонской области, о которой стало известно 18 октября, может быть более масштабной, чем все предыдущие.

Такое предположение сделали аналитики из Института изучения войны (ISW).

Аналитики говорят, что украинские войска продвинулись к северу от Песчановки (14 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр) и к Пойме (11 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр).

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Сообщается, что россияне начали распространять информацию о том, что две украинские штурмовые группы высадились на левом берегу Днепра и прорвали первую линию обороны ВС РФ. В среде российских "военных корреспондентов" растет беспокойство по поводу того, что эта операция может быть частью более масштабного плана.

"Примечательно, что главные и надежные российские источники обсуждают действия Украины на восточном берегу как более масштабные, чем ранее задокументированные тактические рейды украинских сил через реку", — добавляют аналитики.

Песчановка и Пойма – важные населенные пункты, которые расположены недалеко от мостов. Враг считает, что наступление в Херсонской области может происходить для отвлечения российских сил из других частей фронта.

Ранее в ВСУ сообщили, что удары военных Вооруженных сил Украины по российской логистике уже влияют на количество вражеских обстрелов в Херсонской области.

Также стало известно, что украинские военные продвинулись к северу от Копаней и Новопрокоповки на Таврическом направлении.

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