Прогноз на 19 октября: местами в Украине будет дождь, но будет тепло

В четверг, 19 октября, на большей территории Украины осадков не будет. Температура воздуха будет колебаться в пределах +9-18°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине переменная облачность. Ночью на северо-востоке, а днем на западе страны местами небольшой дождь. На остальной территории Украины без осадков. Кроме того, в западных областях ночью и утром местами туман.

Температура ночью будет составлять 0-5° тепла. Днем воздух прогреется до +9-14°. На юге страны столбики термометров покажут ночью +3-8°, а днем +13-18°.

Прогноз погоды в Украине на 19 октября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области будет переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью составит 0-5 тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +9-14°. В Киеве ночью будет +2-4°, а днем – 11-13° тепла.

Как сообщалось, синоптикиня Наталья Диденко поразила прогноз до конца недели. Да, уже 21 октября в некоторых областях возможен мокрый снег.

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