Снег и заморозки: синоптикиня поразила прогнозом до конца недели

В Украину идет похолодание. Уже с завтрашнего дня, 18 октября, температура воздуха опустится, а уже 21 октября в некоторых областях возможен мокрый снег.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Facebook.

"Из-за дополнительного похолодания 21 октября на западе и севере Украины (включая Киев) вероятный мокрый снег. Все уже поняли, что осень пришла, и от вопросов "а когда будет бабье лето?" постепенно переходят на вопрос "а какая погода на Новый год ?", — написала она.

По словам синоптикини, среда ожидается в Украине достаточно прохладной.

"В ближайшую ночь прогнозируют 0...+5°С, а местами 0...-2°С. Четверг еще построит без осадков, а с пятницы пойдут дожди и станет холоднее. Только южная часть будет принадлежать теплой погоде", — говорится. в сообщении синоптикини.

Напомним, синоптикиня Наталья Голеня сообщила, какая погода будет в Украине. В Украине новая рабочая неделя начинается похолоданием и дождями, иногда даже пройдет мокрый снег.

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