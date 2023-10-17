Мужчина подрался с кенгуру, пытавшегося утопить его собаку - видео

Животное удалось освободить из лап наглеца.
В Австралии мужчина подрался с большим кенгуру.
Он пытался спасти собаку, которую животное начало топить в реке.
В видео, появившемся в Сети, видно, как кенгуру держит собаку над водой. Хозяин пушистого, бросившись спасать любимца, ругается: "Я собираюсь ударить тебя, черт побери, по голове. Отпусти мою собаку".
@milduramartialarts1 Как requested, знаменитый kangaroo vs man, последний один got taken down! Will post update of some sort soon!! #fyp #australia #kangaroo #manvskangaroo ♬ original sound — Mildura Martial Arts
Через мгновение кенгуру бросается на мужчину, видны его лапы и когти, прежде телефон владельца падает в воду.
Слышен приглушенный звук борьбы, прежде чем мужчина поднял камеру и показал, как кенгуру стоит в реке, а собака теперь свободна и находится на берегу в безопасности.
Человек брызгает водой на кенгуру, прежде чем вернуться на берег, смеясь о себе и проклиная животное, которое остается неподвижным.
Напомним, женщина испугалась и во время движения выпрыгнула из машины, утопив ее в реке. Она приехала, чтобы поплавать на байдарке.
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