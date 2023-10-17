Самолеты с борцами сумо не смогли взлететь из-за веса

В Японии самолеты не смогли взлететь из-за большой нагрузки. Однако виновником был не сверхнормативный багаж, а список пассажиров, в который входили одни из самых тяжелых людей страны – сумоисты.

Об этом пишет The Guardian.

Спортсмены должны были вылететь на самолетах Boeing 737-800 из двух аэропортов – Ханеда в Токио и Итами в Осаке. Они направлялись на Амами Осима, остров, где сумоисты должны были принять участие в спортивном фестивале.

Беспокойство возникло, когда сотрудники узнали, что в списках пассажиров есть борцы сумо, которые, по их оценкам, весили в среднем по 120 кг, что гораздо больше, чем средний вес 70 кг. Это означало, что перевозить достаточное количество топлива не удастся.

Придя к выводу, что два самолета рискуют превысить допустимый вес, Japan Airlines предоставили дополнительный самолет для 27 борцов, в том числе 14, которым пришлось лететь из Итами в Ханеду, чтобы сесть на специальный рейс.

"Для нас крайне необычно выполнять специальные рейсы из-за ограничений по весу этого самолета", – заявил представитель JAL.

По данным японских СМИ, также были организованы дополнительные рейсы, чтобы доставить борцов домой после завершения турнира.

Напомним, в Гонконге запустили автобусы для сна. Билеты на первый рейс были полностью распроданы.

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