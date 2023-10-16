В Гонконге запустили автобусы для сна: как это работает

В Гонконге придумали 5-часовую автобусную экскурсию для сна.

Об этом сообщает Associated Press.

76-километровая пятичасовая поездка на двухэтажном автобусе по территории предназначена для людей, которых легко укачивают долгие поездки. Организатор признался, что был вдохновлен тенденцией уставших пассажиров засыпать в общественном транспорте.

"Когда мы обсуждали новые туры, я увидел в социальной сети сообщение от моего друга, в котором говорилось, что он был в стрессе на работе и не мог спать по ночам", — сказал Кеннет Конг, менеджер по маркетингу и развитию бизнеса Ulu Travel. "Но когда он ехал в автобусе, он смог хорошо выспаться. Его история вдохновила нас на создание тура, позволяющего пассажирам просто спать в автобусе".

Билеты стоят от 13 до 51 доллара на человека в зависимости от того, выбирают ли они места на верхнем или нижнем этаже. Для лучшего сна пассажирам выдают маску для глаз и беруши.

Билеты на первый "Sleeping Bus Tour" в прошлую субботу были полностью распроданы. Некоторые пассажиры пришли подготовленные, прихватив с собой одеяла и переобувшись в тапочки, а другие принесли дорожные подушки.

В Гонконге запустили автобусы для сна / Фото: Associated Press

"Меня мучает бессонница, поэтому я здесь, чтобы попытаться немного поспать", – сказал 25-летний Энсон Конг, один из пассажиров первого автобусного тура.

Он сказал, что тур оказался хорошей идеей и более "интересным", чем он ожидал.

В субботнюю экскурсию автобус остановился, чтобы пассажиры могли сфотографироваться в живописных местах Лантау. Одной из остановок была зона технического обслуживания самолетов возле аэропорта Гонконга, где пассажиры могли сделать селфи на фоне самолета.

Другой пассажир, Марко Юнг, сказал, что присоединился к туру, потому что обычно засыпает в дальних поездках на автобусе, отметив, что это "прекрасная возможность" немного поспать.

По мнению доктора Ширли Ли, главной исследовательницы клиники и лаборатории исследования сна при Университете Гонконга, склонность засыпать в общественном транспорте – это своеобразная обусловленность.

"Людям в Гонконге не хватает времени на сон", – сказала она. "Вот почему нам приходится использовать другое время для сна, которое является нашей ежедневной поездкой на работу, особенно когда мы путешествуем в общественном транспорте. Некоторые люди склонны ассоциировать общественный транспорт со сном. И именно поэтому им было легко уснуть в автобусе".

Напомним, в Китае пенсионерка забыла в автобусе сумку, где было 206 тысяч долларов. Она всегда носит все деньги с собой после того, как ее дом ограбили.

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