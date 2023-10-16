У Гонконгу запустили автобуси для сну: як це працює

У Гонконгу вигадали 5-годинну автобусну екскурсію для сну.

Про це повідомляє Associated Press.

76-кілометрова п'ятигодинна поїздка на двоповерховому автобусі територією призначена для людей, яких легко заколисують довгі поїздки. Організатор зізнався, що був натхненний тенденцією втомлених пасажирів засинати у громадському транспорті.

"Коли ми обговорювали нові тури, я побачив у соціальній мережі повідомлення від мого друга, в якому йшлося, що він був у стресі на роботі і не міг спати ночами", - сказав Кеннет Конг, менеджер з маркетингу та розвитку бізнесу Ulu Travel. "Але коли він їхав автобусом, він зміг добре виспатися. Його історія надихнула нас на створення туру, який дозволяє пасажирам просто спати в автобусі".

Квитки коштують від 13 до 51 долара на людину, залежно від того, чи обирають вони місця на верхньому чи нижньому поверсі. Для кращого сну пасажирам видають маску для очей та беруші.

Квитки на перший "Sleeping Bus Tour" минулої суботи були повністю розпродані. Деякі пасажири прийшли підготовлені, прихопивши із собою ковдри та перевзувшись у капці, а інші принесли дорожні подушки.

У Гонконгу запустили автобуси для сну / Фото: Associated Press

"Мене мучить безсоння, тому я тут, щоб спробувати трохи поспати", - сказав 25-річний Енсон Конг, один із пасажирів першого автобусного туру.

Він сказав, що тур виявився гарною ідеєю і "цікавішим", ніж він очікував.

Під час суботньої екскурсії автобус зупинився, щоб пасажири могли сфотографуватися у мальовничих місцях Лантау. Однією із зупинок була зона технічного обслуговування літаків біля аеропорту Гонконгу, де пасажири могли зробити селфі на тлі літака.

Інший пасажир, Марко Юнг, сказав, що приєднався до туру, бо зазвичай засинає у далеких поїздках автобусом, зазначивши, що це "чудова можливість" трохи поспати.

На думку докторки Ширлі Лі, головної дослідниці клініки та лабораторії дослідження сну при Університеті Гонконгу, схильність засинати у громадському транспорті — це своєрідна обумовленість.

"Людям у Гонконгу не вистачає часу на сон", - сказала вона. "Ось чому нам доводиться використовувати інший час для сну, що є нашою щоденною поїздкою на роботу, особливо коли ми подорожуємо громадським транспортом. Деякі люди схильні асоціювати громадський транспорт зі сном. І саме тому їм було легко заснути в автобусі".

Нагадаємо, у Китаї пенсіонерка забула в автобусі сумку, де було 206 тисяч доларів. Вона завжди носить усі гроші з собою після того, як її будинок пограбували.

Читайте також: