Вибори у Польщі: опозиція оголосила про фактичну перемогу

Польські опозиційні партії на виборах, за даними екзип-полів, у сумі набирають понад 53%.

Попри те, що, за останніми даними, на парламентських виборах у Польщі більшість голосів отримала керівна партія "Право і справедливість", опозиція оголосила про фактичну перемогу.

Про це пише телеграм-канал "BILD на русском".

Відповідно до останніх результатів екзип-полу, опозиційні партії у сумі набирають понад 53% і можуть розраховувати на формування нової правлячої коаліції.

"Ніхто не зможе вкрасти у нас цю перемогу на виборах. Ми зробили це! Демократія перемогла. Я найщасливіша людина на Землі", - прокоментував лідер опозиційної "Громадянської платформи" Дональд Туск.

"15 жовтня Польща повернеться до Європи", - сказав лідер партії "Ліві" Роберт Бедронь про формування майбутньої коаліції.

За оновленими результатами екзит-полу, опублікованими агентством Ipsos, голоси виборців розподілилися таким чином:

керівна партія "Право і справедливість" - 36,6% (порівняно з 36,8% у вечірніх результатах),

блок "Громадянська коаліція" – 31% (порівняно з 31,6% у попередньому),

"Третій шлях" – 13,5% (у попередньому – 13%),

"Лівиця" – 8,6% (без змін),

"Конфедерація" – 6,4% (у попередньому – 6,2%).

Нагадаємо, після оголошення перших результатів екзит-полу лідер опозиції Дональд Туск оголосив про “кінець поганих часів”.

Читайте також: