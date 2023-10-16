Як погода вплинула на ситуацію на фронті та де будуть серйозні проблеми: пояснення експерта

Несприятливі погодні умови можуть значно вплинути на ситуацію на фронті. Однак не вся ділянка фронту схильна до природних катаклізмів.

Про це заявив в інтерв'ю OBOZ.UA військовий експерт Роман Світан.

"Справа в тому, що умови по лінії фронту залежно від погоди – це все прогнозовані речі. Причому не вся ділянка фронту схильна до природних катаклізмів. Наприклад, коли розпочнуться дощі, будуть серйозні проблеми на східному фронті – на Луганському, Донецькому напрямку та частково у східній частині Запорізького фронту. Там ґрунти жирні, там до 80 сантиметрів чорнозем. Тому як тільки починається вода, там дійсно рухатися практично неможливо. Вже зараз відбувається заморожування цієї частини фронту, ми це чудово бачимо. Східна частина Запорізького фронту після того, як ми вирівняли фронт, перейшла вже в режим активної оборони. Донецький та Луганський напрямки також переходитимуть у цей режим. І на цій ділянці фронту такий режим нам вигідний, оскільки там напрямків для стратегічних наступів немає", - сказав він.

На його думку, дощі відчинять для ЗСУ вікно. А ось росіяни могли б там намагатися наступати, але саме погода їм перешкоджатиме це робити.

"Західна частина Запорізького фронту і Херсонський напрямок не так схильна до поганої погоди, як східні регіони. І ми теж цим користуватимемося. Ніхто заморожувати просування в основному напрямку в бік Токмака не буде. Навпаки, збільшуватимуться зусилля за рахунок звільнених сил і засобів на інших ділянках фронту. Все це було продумано, все це є в канві плану наступальних дій. Якщо у нас вистачить сил та засобів, ми можемо форсувати Дніпро та рушити у бік Армянська. Вікно на західному фронті не закриває погода. Навпаки, за деякими позиціями там можна посилитись, оскільки у росіян, на відміну від нас, дуже велике плече доставки військової техніки. До Токмака їм потрібно їхати 500-700 кілометрів під дощем, грязюкою. А у нас плече доставки коротке – поруч Запоріжжя. По суті нам вигідно там наступати", - додав він.

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін заявив, що контрнаступ ЗСУ провалився. Він також зазначив, що окупанти мають "успіхи" на фронті.

За даними аналітиків, українські війська 14 жовтня продовжили контрнаступальні дії на сході та півдні України та просунулися на захід від Донецька.

Раніше аналітики повідомили, що попри колосальні зусилля, успіх агресора під Авдіївкою наразі має обмежений тактичний характер.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що контрнаступ продовжиться і взимку.

Читайте також: