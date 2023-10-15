Контрнаступ ЗСУ: Путін зробив цинічну заяву

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що успішний контрнаступ ЗСУ провалився.

Про це він заявив російським пропагандистам.

"Контрнаступ України провалився повністю, російські війська сьогодні покращують своє становище практично на всьому просторі лінії зіткнення", - сказав Путін.

Водночас він зазначив, що на окремих ділянках бойових дій Україна готує нові активні наступальні операції.

"Росія відповідним чином на це реагує", - коротко додав він.

Поки диктатор повідомляє про "успіхи" окупантів на фронті - у Кремлі шукають йому заміну. Як пишуть західні ЗМІ, Путін серйозно хворий.

Також варто зазначити, що за даними Генштабу станом на ранок 15 жовтня, ЗСУ за добу ліквідували 880 російських солдат.

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