Дату візиту президента РФ до Китаю вже визначено, але у Кремлі її не називають.

Наступного тижня президент Російської Федерації Володимир Путін планує відвідати Китай.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на помічника президента держави-агресорки Юрія Ушакова.

Візит Путіна до Китаю заплановано після його поїздки до Киргизстану, яка намічена на 12–13 жовтня.

Підготовка до візиту перебуває в активній фазі, як підтвердив речник президента РФ Дмитро Пєсков. Він також уточнив, що дати візиту до Китаю вже визначено, але так їх і не назвав.

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Під час цього візиту, ймовірно, відбудеться друга зустріч лідерів РФ та Китаю у 2023 році. У березні китайський голова Сі Цзіньпін відвідав Росію із державним візитом.

Жовтнева зустріч пов'язана з третім міжнародним форумом, який приурочено до десятиліття китайської ініціативи "Один пояс - один шлях". Сі Цзіньпін візьме участь у церемонії відкриття та проведе низку заходів для гостей форуму, що відбудеться 17–18 жовтня у Пекіні.

Росія не бере безпосередньої участі в ініціативі "Один пояс - один шлях". Очевидно, поїздка Путіна до Китаю зумовлена його бажанням зустрітися із Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, візит Володимира Путіна в Киргизстан стане першою поїздкою господаря Кремля за кордон від березня 2023 року, коли Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на його арешт.

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