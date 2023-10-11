Україна поки не отримає далекобійні ракети ATACMS — очільник Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про відсутність "оголошень" щодо надання українським силам далекобійних ракет ATACMS.

Про це він заявив у середу, 11 жовтня, на брифінгу після засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").

"Сьогодні в мене немає жодних оголошень стосовно ATACMS. Але ми зосередилися на тому, що, на нашу думку, потрібно Україні”, - сказав очільник Пентагону.

Також читайте США оголосили новий пакет військової допомоги для України: що у списку

Ллойд Остін нагадав, що президент Зеленський під час візиту до Брюсселя говорив про необхідність додаткових засобів ППО, а також артилерійських платформ і артилерійських боєприпасів, тож саме така оборонна допомога і надійде.

“Ми завжди концентрувалися на тому, що, як ми знаємо, знадобиться Україні", - наголосив він.

Щодо постачання в Україну винищувачів F-16, Остін зазначив, що для цього знадобляться місяці і нагадав, що зараз триває робота над навчанням пілотів у Європі та США.

"Тому не раніше наступної весни, коли ми зможемо побачити початкові можливості", - сказав він.

Нагадаємо, Данія зможе передати Україні перші бойові літаки F-16 у першому кварталі 2024 року.

Читайте також: