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Україна поки не отримає далекобійні ракети ATACMS — очільник Пентагону

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Україна поки не отримає далекобійні ракети ATACMS — очільник Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін / Фото: Associated Press

Оборонна допомога наразі обмежиться засобами ППО, артилерією та боєприпасами.

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про відсутність "оголошень" щодо надання українським силам далекобійних ракет ATACMS.

Про це він заявив у середу, 11 жовтня, на брифінгу після засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"). 

"Сьогодні в мене немає жодних оголошень стосовно ATACMS. Але ми зосередилися на тому, що, на нашу думку, потрібно Україні”, - сказав очільник Пентагону.

Ллойд Остін нагадав, що президент Зеленський під час візиту до Брюсселя говорив про необхідність додаткових засобів ППО, а також артилерійських платформ і артилерійських боєприпасів, тож саме така оборонна допомога і надійде.

“Ми завжди концентрувалися на тому, що, як ми знаємо, знадобиться Україні", - наголосив він.

Щодо постачання в Україну винищувачів F-16, Остін зазначив, що для цього знадобляться місяці і нагадав, що зараз триває робота над навчанням пілотів у Європі та США.

"Тому не раніше наступної весни, коли ми зможемо побачити початкові можливості", - сказав він.

Нагадаємо, Данія зможе передати Україні перші бойові літаки F-16 у першому кварталі 2024 року. 

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Дата публікації
Перегляди
1641
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