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Украина пока не получит дальнобойные ракеты ATACMS — глава Пентагона

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Украина пока не получит дальнобойные ракеты ATACMS — глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин / Фото: Associated Press

Оборонная помощь ограничится средствами ПВО, артиллерией и боеприпасами.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил об отсутствии "объявлений" по предоставлению украинским силам дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом он заявил в среду, 11 октября, на брифинге после заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

"Сегодня у меня нет никаких объявлений по ATACMS. Но мы сосредоточились на том, что, по нашему мнению, нужно Украине", — сказал глава Пентагона.

Ллойд Остин напомнил, что президент Зеленский во время визита в Брюссель говорил о необходимости дополнительных средств ПВО, а также артиллерийских платформ и артиллерийских боеприпасов, поэтому именно такая оборонная помощь и поступит.

"Мы всегда концентрировались на том, что, как мы знаем, понадобится Украине", — подчеркнул он.

Относительно поставок в Украину истребителей F-16, Остин отметил, что для этого понадобятся месяцы и напомнил, что сейчас идет работа над обучением пилотов в Европе и США.

"Поэтому не раньше следующей весны, когда мы сможем увидеть начальные возможности", – сказал он.

Напомним, Дания сможет передать Украине первые боевые самолеты F-16 в первом квартале 2024 года.

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Дата публикации
Просмотры
1993
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