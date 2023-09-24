Байден давно принял решение: получит ли Украина ракеты ATACMS

Передача ATACMS и немецких Taurus похожа на ситуацию, которая была с танками Leopard и Abrams.

Политически вопрос передачи Украины дальнобойных ракет ATACMS президент США Джо Байден принял давно.

Об этом рассказал американский политолог азербайджанского происхождения Рамиз Юнус рассказал 24 каналу.

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По его предположениям, решение по ATACMS, вероятно, согласовали еще задолго до приезда президента Украины в США.

"Этот вопрос был решен и до встречи (президентов – ред.), просто это, вероятно, такой сценарий. Вопрос политически уже давно решен, для этого им не нужно было встречаться", — считает Юнус.

По его словам, сейчас вопрос остается лишь тем, когда само решение по ATACMS станет публичным.

"Возможно, сейчас цели и задачи выполняет именно Stowm Shadow. Нужно понимать, что есть задачи, которые решают сегодня, а есть задачи, которые будут решать завтра", — подчеркнул он.

Политолог сравнил передачу ATACMS и немецких Taurus с ситуацией с танками Leopard и Abrams.

Напомним, The Washington Post вышла статья, в которой сказано, что Байден близок к решению предоставить Украине ATACMS. Согласно информации, во время личной встречи Байден сказал Зеленскому, что его страна впервые предоставит Украине небольшое количество ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

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