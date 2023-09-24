Байден давно ухвалив рішення: чи отримає Україна ракети ATACMS

Передавання ATACMS та німецьких Taurus є подібною до ситуації, яка була із танками Leopard та Abrams.

Політично питання щодо передавання Україні далекобійних ракет ATACMS президент США Джо Байден ухвалив давно.

Про це розповів американський політолог азербайджанського походження Раміз Юнус розповів 24 Каналу.

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За його припущеннями, рішення по ATACMS, імовірно, погодили ще задовго до приїзду президента України до США.

"Це питання було вирішене і до зустрічі (президентів – ред.), просто це, ймовірно, такий сценарій. Питання політично вже давно вирішене, для цього їм не потрібно було зустрічатись", - вважає Юнус.

За його словами, зараз питання залишається лише те, коли саме рішення щодо ATACMS стане публічним.

"Можливо, зараз цілі й завдання виконує саме Stowm Shadow. Потрібно розуміти, що є завдання, які вирішують сьогодні, а є завдання, які вирішуватимуть завтра", - наголосив він.

Політолог порівняв передавання ATACMS та німецьких Taurus із ситуацією, яка була із танками Leopard та Abrams.

Нагадаємо, The Washington Post вийшла статття, у якій сказано, що Байден близький до рішення надати Україні ATACMS. Відповідно до інформації, під час особистої зустрічі Байден сказав Зеленському, що його країна вперше надасть Україні невелику кількість ракет дальнього радіуса дії ATACMS.

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