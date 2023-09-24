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Удар по Курську: дрон влучив у будівлю ФСБ – ЗМІ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Удар по Курську: дрон влучив у будівлю ФСБ – ЗМІ

Вибух у Курську / Фото: ілюстративне / Фото: Associated Press

У Курську безпілотник атакував одну з будівель.

У Курську у неділю, 24 вересня, безпілотник атакував центр міста, влучивши будівлю.  

Спочатку повідомлялось про влучання в адміністративну будівлю. Проте, як пише LIGA.net з посиланням на джерела у ГУР, безпілотник атакував будівлю ФСБ РФ у Курську.

"Пряме влучання", – сказали у ГУР.

За словами місцевих мешканців, у Курську пролунало щонайменше два вибухи. 

Нагадаємо, у Росії розпочалася "бензинова криза" –  розвідка Британії назвала причини.

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Дата публікації
Перегляди
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