Удар по Курську: дрон влучив у будівлю ФСБ – ЗМІ

У Курську безпілотник атакував одну з будівель.

У Курську у неділю, 24 вересня, безпілотник атакував центр міста, влучивши будівлю.

Спочатку повідомлялось про влучання в адміністративну будівлю. Проте, як пише LIGA.net з посиланням на джерела у ГУР, безпілотник атакував будівлю ФСБ РФ у Курську.

"Пряме влучання", – сказали у ГУР.

За словами місцевих мешканців, у Курську пролунало щонайменше два вибухи.

Нагадаємо, у Росії розпочалася "бензинова криза" – розвідка Британії назвала причини.

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